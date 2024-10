Calcio: Venezia, verso Monza con possibili novità

Il Venezia si avvicina alla sfida salvezza di Monza con l'infermeria che si sta svuotando - vi rimane il solo Bjarkason - e con qualche novità di formazione.

Dopo i viaggi transoceanici che lo avevano fiaccato, Di Francesco sembra voler dare più minuti a Yeboah, che potrebbe fare coppia con Oristanio a sostegno di Pohjanpalo.

A centrocampo con Duncan e Nicolussi Caviglia inamovibili, c'è spazio per l'estro di Busio o di Ellertsson. Dietro si punta al recupero completo di Sverko e Altare, per subentrare a Candela che si è adattato al ruolo, ma ha pagato a carissimo prezzo l'inesperienza regalando la rete a Retegui contro l'Atalanta.

Il tecnico ha annunciato che cercherà di coinvolgere tutta la rosa: chance quindi, magari a partita in corso, anche per Andersen, Doumbia e il giovane Raimondo, che ha visto il campo con il contagocce.



