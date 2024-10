A Verona dal 7 al 10 novembre 126/a edizione di Fieracavalli

Fieracavalli, la manifestazione di riferimento del panorama equestre internazionale, taglia il traguardo delle 126 edizioni a Veronafiere.

Dal 7 al 10 novembre più di 140mila visitatori tra appassionati, operatori e atleti, potranno avvicinarsi a oltre 2.200 cavalli di 60 razze scoprendo tutte le sfaccettature del mondo equestre grazie a 12 padiglioni e 6 aree esterne per oltre 128mila metri quadrati espositivi netti, 35 associazioni allevatoriali, 700 aziende espositrici da 25 Paesi e oltre 200 eventi in programma, tra competizioni, spettacoli e convegni.

La rassegna è stata presentata oggi a Milano, a palazzo Serbelloni. "I numeri confermano la forza del nostro brand più storico e conosciuto - ha detto Federico Bricolo, presidente di Veronafiere -. Fieracavalli è stata capace di rinnovarsi negli anni, adattandosi alle evoluzioni della società e alle esigenze del mercato, trovando sempre l'equilibrio tra le varie anime della manifestazione: sport, business, sostenibilità, spettacolo, inclusione e solidarietà".

"Anche questa edizione - ha aggiunto - è frutto di un lavoro di sistema che coinvolge istituzioni come il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Agenzia ICE, la Regione del Veneto, il Comune e la Provincia di Verona. Senza dimenticare il supporto indispensabile di Federazione Italiana Sport Equestri, Fei, Fitetrec-Ante, delle associazioni allevatoriali, oltre che di tutti gli sponsor".

Fieracavalli dimostra una crescente proiezione internazionale, che si riflette nelle aziende espositrici provenienti da 25 Paesi e nei risultati della campagna di incoming promossa da Agenzia ICE, con l'arrivo di una delegazione di top buyer provenienti da Arabia Saudita, Argentina, Cile, Hong Kong, Emirati Arabi, a cui si aggiungono operatori professionali da Austria, Slovenia, Croazia e Bosnia, selezionati da Veronafiere.

Per gli amanti dello sport, la rassegna veronese propone un importante palinsesto di gare di salto ostacoli nei quattro giorni di manifestazione. Iniziando dal Padiglione 8 che ospita non solo la 23/a edizione di Jumping Verona, unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup, ma anche le finali dell'Italian Champions Tour - primo circuito nazionale itinerante a squadre -, la Coppa degli Assi Winter Edition e il 126 Gran Premio Fieracavalli, lo special event dedicato alle migliori promesse del Salto Ostacoli Italiano.



