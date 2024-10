Questore notifica 7 Daspo per tre anni dopo rissa nel Trevigiano

Il questore di Treviso, Alessandra Simone, su proposta dei carabinieri, ha emesso 7 provvedimenti 'Daspo Willy' nei confronti delle persone coinvolte nella rissa del 6 ottobre a Castelfranco Veneto (Treviso).

Il fatto avvenne nei pressi di un bar di Piazza Giorgione dove due giovani sorelle vennero importunate da un gruppo composto da sei avventori.

Le due donne, dopo essere state offese dal gruppo, avevano chiamavano il padre in loro difesa. Una volta giunto sul posto, l'uomo ha chiesto ragioni di tale comportamento ed ha poi sferrato uno schiaffo ad un giovane del gruppo. E' seguita una violenta rissa, a seguito della quale alcuni dei partecipanti sono stati costretti a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, da cui venivano dimessi con prognosi tra i 10 e i 30 giorni.

I carabinieri, giunti sul posto, avevano identificato e denunciato le sette persone coinvolte per rissa aggravata e lesioni personali in concorso. In seguito all'episodio il questore ha emesso il provvedimento per di prevenzione con il quale per 3 anni sarà inibito l'accesso in tutti i bar ed esercizi commerciali di Piazza Giorgione. "L'attività anche delle altre forze di polizia, in questo caso dell'Arma dei carabinieri - ha detto il questore - si dimostra preziosa per dare impulso alle misure di prevenzione, che costituiscono un ambito di intervento fondamentale per incidere positivamente sulla sicurezza collettiva". Il Daspo Willy, in particolare, introdotto dal legislatore a seguito dell'omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, si pone l'obiettivo di tenere lontano dalle zone della città più frequentate chi si rende responsabile di gravi reati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA