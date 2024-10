Maltrattamenti in famiglia, due arresti nel Veneziano

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia, in seguito ad un provvedimento della procura di Venezia, per maltrattamenti in famiglia.

Il primo intervento ha visto il Commissariato di Mestre e le 'volanti' notificare il mandato d'arresto ad un trentenne, indagato per il reato di maltrattamenti e di rapina nei confronti della moglie. La donna, dopo una lite, si era rivolta alla polizia denunciando una serie di violenze fisiche e psicologiche da parte del compagno. L'indagato è stato rintracciato in una casa ospite di un amico e portato in carcere.

Un'altra ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata ad un uomo anch'egli indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex compagna.

L'indagato, che aveva un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa, avrebbe più volte trasgredito le prescrizioni imposte, cercando di avvicinare la donna, tanto che quest'ultima, per paura, si sarebbe rifugiata presso una stazione dei carabinieri.

Da gennaio ad ottobre del 2024 sono stati emessi complessivamente 160 ammonimenti per violenza domestica e 47 ammonimenti per atti persecutori.



