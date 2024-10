Alluvione in Emilia Romagna: rientrate squadre del Veneto

Sono rientrati nella serata di ieri nei propri comandi di appartenenza, i vigili del fuoco dei moduli operativi di alta capacità di pompaggio del Veneto inviati in Emilia Romagna per l'alluvione.

Le 22 unità provenienti dai comandi di Padova, Vicenza, Venezia e Verona inviate con idrovore e motopompe, hanno operato nelle zone colpite dall'alluvione a Reggio Emilia e Parma.

Tra i soccorsi prestati alla popolazione il prosciugamento di sottopassi stradali e in particolare il prosciugamento di un'azienda agricola sommersa dall'acqua.



