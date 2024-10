Zaia, 'il risvolto più importante dell'Autonomia è culturale'

"L'Autonomia non ha solo un risvolto amministrativo, giuridico e tecnico, ma anche uno che è molto più importante, che è culturale". Lo ha detto stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine della prima Giornata regionale dell'Autonomia che si celebra a Venezia.

Per Zaia è fondamentale coinvolgere i cittadini in questo cammino, "visto che si diffondono leggende metropolitane che sono a volte raccapriccianti - ha sottolineato - tipo la secessione dei ricchi e lo 'Spacca Italia', che nascono dall'incompetenza e nel peggiore dei casi nella malafede".

Il messaggio della giornata "è che cerchiamo di mantenere la parola - ha proseguito Zaia -, penso che quello che ho detto nel 2017 si stia avverando e di sicuro non si torna più indietro".

La variabile, ora, è solo la tempistica, "ma che si torni indietro dal processo che si è innescato - ha puntualizzato - anche no. Se l'avessero fatto 30 anni fa, oggi staremmo a parlare della Commissione paritetica per rinegoziare alcune competenze; la verità è che siamo solo all'inizio".

Zaia ha quindi ricordato che "l'ardore di fare il referendum il 22 ottobre 2017" ha portato oggi "questo Paese a discutere di Autonomia", ad avere una legge quadro e un dibattito molto avanzato, "visto che già dal 3 ottobre si è aperto un tavolo a livello nazionale per discutere sulle prime nove materie", ha concluso.



