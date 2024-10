Inaugurata a Chicago la prima edizione di 'Vinitaly.Usa'

Con più di 1.500 tra buyer, operatori dell'Horeca e Gdo accreditati, 230 aziende italiane, cinque collettive regionali (Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, più Veneto e Umbria rappresentate istituzionalmente) e 1.650 etichette in degustazione, si è inaugurata ieri al Navy Pier di Chicago la prima edizione di Vinitaly.Usa.

La due giorni ha trasformato il famoso molo della metropoli dell'Illinois in un business center del vino italiano, che ha così centrato gli obiettivi dichiarati per la prima fase di avviamento del progetto di presidio permanente sul mercato americano.

All'apertura della manifestazione, organizzata da Veronafiere e Fiere italiane in collaborazione con i ministeri dell'Agricoltura e Sovranità alimentare, degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e il supporto di Ita, Italian trade Agency, il presidente della Fiera di Verona, Federico Bricolo, ha sottolineato che "con Vinitaly.Usa intensifichiamo ulteriormente l'azione di promozione del brand fieristico portabandiera del vino italiano nel mondo. Alla prima edizione, l'evento si conferma la prima rassegna del vino italiano negli Usa e la straordinaria presenza delle istituzioni e delle associazioni agricole e del vino, conferma la grande attenzione verso il settore enologico, uno dei principali ambasciatori del Made in Italy".

L'alleanza a favore della crescita del settore e delle aziende del vino è stata al centro del videomessaggio del ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, che ha sottolineato l'avvio di "una intensa azione di diplomazia della crescita per favorire l'export e il vino ha un ruolo di primo piano in questo impegno. Iniziative come Vinitaly.Usa - ha concluso - sono esempi virtuosi di partenariato tra pubblico e privato ed eccezionali strumenti di promozione del nostro saper fare".

Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice, ha ribadito "la forte azione di sistema-Paese su un mercato fondamentale per i prodotti creati con grande capacità dall'imprenditoria italiana ed è stata premiata la visione strategica di questo progetto condiviso". Nel corso dell'inaugurazione è intervenuto il Governatore dell'Illinois J.B. Pritzker che ha ricordato "il forte legame tra il vino e l'Illinois, dove esiste una produzione enologica di grande qualità da oltre 150 anni".





