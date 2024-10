Il danese Magnus Cort Nielsen, portacolori della Uno-X Mobility, ha vinto per distacco la 'Veneto Classic' al termine di una fuga 'in solitaria' di oltre 180 chilometri. Al secondo posto, staccato di 16", il francese Romain Grégoire (Groupama-FDJ), terzo il belga Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) a 18". Quarto posto per lo svizzero Marc Hirschi, che ha preceduto Filippo Zana, quinto e migliore degli italiani.



