Ciclismo:Mondiali pista;Viviani, 'avevo gambe per secondo posto'

"Ho corso bene, un po' nella testa avevo il declassamento dell'Olimpiade e quindi avevo un po' di paura che mi ha portato a correre sempre in testa. Ma la verità è che avevo le gambe per fare il secondo (posto ndr), perché il danese è partito in testa e non sono riuscito a rimontarlo. Poi quando vedi che non riesci, molli perché comunque lui ha avuto uno sprint superiore". Così un Elia Viviani che appare soddisfatto dopo aver preso la medaglia d'argento nella gara dell'Eliminazione dei Mondiali su pista, a Ballerup.

"Sono stato poco brillante nell'ultimo sprint - spiega - perché la testa era brillante per pensare ma le gambe non per rispondere". Ma il bilancio è comunque positivo, sottolinea, visto che "nell'eliminazione negli ultimi quattro mondiali per me ci sono state due maglie (iridate ndr), un bronzo e un argento".



