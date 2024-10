Aggressione a colpi di spranghe, un ferito a Vicenza

Aggressione a colpi di spranghe fuori da un bar di Vicenza, nel quartiere di San Lazzaro, con il ferimento di un italiano ricoverato all'ospedale San Bortolo in condizioni serie soprattutto per i colpi ricevuti alla testa. All'origine del violentissimo pestaggio, su cui sta indagano la polizia, ci sarebbe un regolamenti conti. Secondo le prime ricostruzioni un'auto con a bordo 4 o 5 persone si sarebbe fermata in prossimità del locale e poi il gruppo si è accanito contro due clienti. Uno dei due è rimasto a terra, mentre il secondo è fuggito ma è stato accerchiato e colpito con numerose sprangate sulla testa e sul corpo rimanendo disteso lungo una pista ciclabile in un lago di sangue. La vettura con a bordo gli aggressori sarebbe poi fuggita a forta velocità mentre sul posto sono intervenute le pattuglie della Questura.



