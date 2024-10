Da Fondazione Cattolica 2 bandi da 500mila euro al Terzo Settore

Fondazione Cattolica lancia 2 bandi da 500 mila euro per il terzo Settore. L'annuncio è stato dato oggi alla presentazione del 'Rapporto Terzo Settore 2024' realizzato da Generali Italia sotto il coordinamento di Country Sustainability and Social Responsibility e della Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore.

Dal rapporto emerge che il Non Profit ha un valore economico annuo di 84 miliardi di euro, pari al 4,4% del Pil. Gli enti attualmente iscritti al Registro Unico sono 129 mila, diffusi in tutto il territorio nazionale e danno lavoro a 530 mila dipendenti coinvolgendo 2,8 milioni di volontari.

Ancora più numeroso è il Terzo Settore 'potenziale', che comprendente gli enti non ancora iscritti ma abilitati a iscriversi ed è costituito da oltre 300 mila organizzazioni, con 830 mila lavoratori dipendenti e 4,2 milioni di volontari La maggior parte degli enti è di piccola o piccolissima dimensione economica, con una entrata media unitaria di 142 mila euro l'anno. In questo modo - viene indicato nel rapporto - la mancanza o l'incostanza dei finanziamenti "può minare la sopravvivenza degli enti e rappresenta la più grande sfida con cui le organizzazioni si confrontano". Il 59,8% degli enti non supera i 30mila euro di entrate annue e il 28,9% ha entrate comprese tra 30 e 200mila euro. Secondol'Istat, il numero di impiegati nel settore è in crescita, ma solo il 14,6% degli enti impiega lavoratori dipendenti. Diminuisce invece il volontariato organizzato: il numero di volontari è calato del 16,5% tra il 2015 e il 2021, con 900mila persone persone in meno in termini assoluti, a fronte di una crescita potenziale di forme più 'liquide' di volontariato.



