Accusata d'aver esonerato studenti islamici da Dante,caso chiuso

Le autorità scolastiche hanno chiuso, senza conseguenze per l'insegnante, il secondo procedimento disciplinare che era stato aperto nei confronti di un'insegnante di scuola media di Treviso cui era stato contestato, da fonti esterne all'istituto, di aver esonerato - su richiesta delle famiglie - due studenti islamici dal seguire le lezioni sulla Divina Commedia di Dante. Lo rende noto oggi la Cgil del Veneto. Il caso era emerso nel maggio scorso. Anche la contestazione di non "aver vigilato"" mossa nei confronti della dirigente scolastica è stata archiviata - aggiunge la Cgil - perché è stato provato che nessun alunno della classe è stato esonerato dalla trattazione dell'opera dantesca, svolta dall'insegnante in aula alla presenza di tutti gli studenti e soprattutto perché "non spetta al dirigente controllare i processi di insegnamento apprendimento nelle classi". Per il sindacato "si è trattato di una strumentalizzazione che ha aggredito l'autonomia e la professionalità di due lavoratrici, mettendo in discussione la libertà d'insegnamento della docente e la responsabilità dirigenziale con il solo e unico fine di dettare dall'esterno ciò che la scuola deve fare".

