21 Invest (A.Benetton) acquisisce maggioranza di TheNiceKitchen

Il gruppo di investimento europeo 21 Invest, fondato e guidato da Alessandro Benetton, annuncia il perfezionamento di un accordo vincolante con BeNice Holding Spa, fondata nel 1993 da Lauro Buoro, per rilevare TheNiceKitchen, gruppo italiano specializzato nella produzione di sistemi di cottura, refrigerazione e lavaggio per cucine professionali.

TheNiceKitchen ha origine nel 2013 con l'acquisizione di Modular Professional Srl, focalizzata nella produzione di cucine modulari, piani cottura, forni e lavastoviglie. Nel 2019 l'acquisizione e la successiva integrazione di Coldline Srl, fondata nel 1995 da Alessandro e Gianluca Bagante e leader nel segmento della refrigerazione professionale. Oggi integra le tecnologie di cottura, refrigerazione e lavaggio, combinando prestazioni, affidabilità e un know-how digitale con una piattaforma software e hardware unica per massimizzare l'efficienza e migliorare l'esperienza utente.

Il progetto di integrazione entra adesso in una nuova fase che vede 21 Invest rilevare la quota di maggioranza affiancando nell'azionariato i Bagante, che incrementano la propria partecipazione nel gruppo e continueranno a gestirne il futuro percorso di crescita.

La società, collocata nel cuore della "Inox Valley" veneta, produce la sua gamma in Italia nei siti di Torreglia (Padova) e San Vendemiano (Treviso), impiegando circa 300 dipendenti. Nel 2023, il gruppo TheNiceKitchen ha registrato ricavi pari a circa 55 milioni di euro, di cui il 60% proveniente da mercati esteri.





