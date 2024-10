Erano fuggiti dopo aver ucciso un 18enne in Spagna tre cittadini spagnoli fermati e arrestati dalla polizia stradale di Verona sull'autostrada A22 del Brennero.

I tre ricercati sono due giovani uomini di 28 e 26 anni e una ragazza di 18 anni. I presunti assassini stavano tentando di andare in Austria, ma sono incappati in un controllo della polizia. (ANSA)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA