Nazionale, 30 convocate per amichevoli con Malta e Spagna

Tre mesi dopo aver conquistato la qualificazione a Euro 2025 la nazionale di calcio femminile torna in campo per le amichevoli con Malta e Spagna, in programma venerdì 25 ottobre (ore 18.15, Rai Sport) al 'Tre Fontane' di Roma e martedì 29 ottobre (ore 18.15, Rai 2) al 'Romeo Menti' di Vicenza. Un doppio confronto che - insieme al test del 2 dicembre in casa della Germania - permetterà ad Andrea Soncin di fare le prove generali in vista degli importanti appuntamenti del 2025, dalla Nations League alla partecipazione al torneo continentale in Svizzera.

Il tecnico azzurro ha deciso di puntare su 30 calciatrici. Le principali novità sono rappresentate dal ritorno di Francesca Durante ed Eleonora Goldoni: per il neo portiere della Fiorentina si tratta della prima convocazione dopo il Mondiale del 2023, mentre la centrocampista della Lazio - che vanta cinque presenze con la maglia della Nazionale maggiore - è stata richiamata in azzurro dopo sei anni di assenza.

Per l'Italia si tratterà del terzo confronto con Malta, battuta in entrambi i precedenti disputati nel 2019, e della seconda gara al 'Tre Fontane' dopo il 2-1 inflitto alla Colombia nell'aprile 2023. A Vicenza andrà invece in scena la riedizione dell'incontro disputato dieci anni fa e terminato 0-0 davanti a più di 5500 spettatori. Il bilancio sorride alle Azzurre, che si è imposta in 12 delle 19 sfide con le Furie Rosse, battute anche nell'ultima gara giocata lo scorso dicembre a Pontevedra.





