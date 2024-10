Il sindaco di Venezia in 'passeggiata' notturna a Marghera

Nuova passeggiata notturna del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a Marghera, dove era già stato sabato scorso per verificare di persona l'episodio dell'incendio delle due auto in via del Lavoratore.

"Posso dichiarare che la stessa rabbia che hanno raccontato i cittadini la provo anche io" aveva spiegato il primo cittadino la settimana scorsa, ma ricordando che "la sfida si vince con il diritto e con le leggi che devono essere aggiornate".

Un lungo percorso a piedi, iniziato dal sottopasso della stazione e proseguito poi per via Ulloa, attorno all'area dove sarà inserita la nuova questura, grazie all'abbattimento dell'ex scuola Monteverdi, una scuola che era diventata rifugio di sbandati e all'investimento di 48 milioni di euro.

Si è passati poi per piazzale Giovannacci e via Francesconi, limite sud dell'intervento previsto da Cediv (gruppo Salini-Impregilo) che renderà permeabile l'area con una grande area verde pubblica che riqualificherà tutta la zona e sarà punto di sbarco della passerella della Stazione..

Da lì, viale Paolucci e via Padre Gelain, attraverso Piazza Sant'Antonio e Piazza Mercato. Qui due i grandi interventi già cantierati: la nuova casa di Comunità di Marghera, al posto dell'ex asilo Sacro Cuore (8 milioni di euro) e la nuova Piazza Mercato, con l'intervento di recupero che riguarda l'area delimitata a nord dall'esistente biblioteca, a sud dal giardino pubblico di Piazzale Concordia e ad est e ad ovest dagli assi stradali paralleli a Piazza Mercato, abbattendo le palazzine degli anni '50 (più di 4 milioni di euro) Il percorso è proseguito per Piazzale Concordia e strade limitrofe. Alcuni cittadini hanno riconosciuto il Sindaco e l'hanno ringraziato per la presenza e l'impegno.



