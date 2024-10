Aggredisce personale sanitario nel Trevigiano, arrestato

Ha aggredito il personale sanitario che era intervenuto per soccorrerlo dopo che alcuni cittadini avevano segnalato un uomo disteso sull'asfalto e così un 28enne magrebino è stato arrestato dai carabinieri di Vittorio Veneto.

L'uomo, residente a Pieve di Soligo, è accusato di residenza e violenza a personale sanitario.

Sono stati gli stessi carabinieri ad intervenire per primi sulla via del comune trevigiano dove era stato appunto segnalata la presenza di un uomo disteso a terra , in mezzo alla strada, in evidente stato di ubriachezza. Non appena arrivato il personale del 118, il giovane, dopo le prime cure, si è scagliato loro contro tentando di aggredirli fisicamente e poi sputando più volte. I militari sono così intervenuti, separando i paramedici dall'esagitato che è stato ammanettato.



