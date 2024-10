Incidente stradale la notta scorsa lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Peschiera e Sirmione, in direzione Milano: in uno scontro tra più mezzi un ragazzo bresciano di 20 anni è morto e una seconda persona è rimasta ferita n modo non grave ed è stata trasportata dagli operatori del Suem 118 all'ospedale di Peschiera del Garda.

Sul posto la polizia Stradale che ha effettuato i rilievi.





