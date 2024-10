In regalo un chilo di castagne per ogni tre di rifiuti

A chi gli consegnerà tre chili di rifiuti raccolti nel suo bosco regalerà personalmente un chilo di castagne: l'offerta è di un barista di Valdobbiadene (Treviso), Matteo Righetto, proprietario di un appezzamento alle pendici del monte Cesen, particolarmente frequentato, come molti altri dell'area, per la qualità delle castagne.

Abituato a raccogliere le tracce di spazzatura intercettate nelle sue passeggiate, dalle bottiglie vuote alle lattine, dagli incarti degli snack ad involucri di sigarette, esperto di fauna selvatica ed abile installatore di fototrappole, Righetto non considera affatto il bosco di sua proprietà come un potenziale generatore di ricavi derivanti dalla vendita di castagne.

"Anzi - spiega - molto spesso sono io ad indicare ai visitatori dove possano raccogliere i frutti migliori. Quando me ne rimangono un po' per qualche serata con gli amici sono più che soddisfatto".

Di insopportabile è invece la maleducazione di chi semina rifiuti di piccola dimensione che dovrebbe portare con sè e smaltire in modo adeguato. "Così mi è venuta in mente questa iniziativa. Naturalmente il suo valore è simbolico - conclude - ma da stamani ho già ricevuto molti segnali di consenso, compreso l'apprezzamento del sindaco".



