Università Ca' Foscari estende ai docenti carriera 'alias'

L'Università Ca' Foscari di Venezia ha esteso a docenti e personale la carriera 'alias', già introdotta per studenti e studentesse nel 2018, ossia l'assegnazione di un'identità provvisoria per chi abbia la necessità di utilizzare un nome di elezione diverso rispetto a quello anagrafico.

L'ateneo veneziano nel dicembre 2022 aveva ampliato la misura con una semplificazione dei passaggi per la richiesta e la conseguente apertura verso coloro che non avevano hanno ancora intrapreso il percorso di transizione di genere.

Dal 2018 sono state attivate circa 50 identità transitorie.

La semplificazione della procedura, che non necessità più di certificazione probatoria, ha portato a un netto aumento delle persone che possono farvi ricorso, passando da 4 richieste nell'anno accademico 2022/2023, alle 20 nel 2023/2024.

Inoltre, il nuovo Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità (Cug), coordinato dalla professoressa Sabrina Marchetti, ha deciso di dedicare il suo primo convegno su questo tema: "Le carriere Alias: come e perché? Un confronto fra scuola e università" che si terrà il 18 ottobre al Campus Scientifico di Mestre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA