Un altro giocatore del Padova coinvolto in un'indagine per stupro

Dopo il caso dell'attaccante Michael Liguori, condannato in primo grado a Teramo, un altro giocatore in forza al Calcio Padova è stato coinvolto in un'indagine per una presunta violenza sessuale. Si tratta, scrive oggi il Gazzettino, del centrocampista Carmine Cretella, che è stato rinviato a giudizio davanti al tribunale di Messina per una vicenda risalente al 2020.



Il procedimento che interessa Cretella risale al 2022, ed è stato reso noto oggi. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, nel 2020 il centrocampista di 22 anni si è trasferito al Messina in serie D. L'inchiesta è stata aperta dopo la denuncia presentata dal padre della presunta vittima, all'epoca 14enne. Dal 2022 Cretella è in forza al Padova.



Dopo la condanna di Liguori in primo grado, il Padova aveva emesso una nota in cui dichiara che "la società non esprimerà alcun tipo di valutazione in merito alla vicenda fintantoché la giustizia non si sarà espressa con una sentenza definitiva in ultimo grado di giudizio". Una presa di posizione che ha sollevato critiche nella città euganea, il cui sindaco, Sergio Giordani (già ds del Padova) ha dichiarato di "essere dalla parte delle donne".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA