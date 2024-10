Clienti minacciarono gli agenti con manganelli, bar chiuso

Il Questore di Padova Marco Odorisio ha disposto la sospensione della licenza per 45 giorni al titolare di un bar di via Guizza, dopo una serie di episodi di violenza, in uno dei quali alcuni clienti avevano accerchiato e minacciato alcuni agenti con dei manganelli.

L'episodio - riferisce oggi la Questura - è avvenuto venerdì scorso, 11 ottobre, quando agenti in borghese della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo dopo aver notato un giovane di origine tunisina, già denunciato per detenzione e spaccio di droga, allontanarsi dal retro del locale. Dopo averlo fermato il giovane dapprima ha gridato e minacciato i poliziotti, attirando l'attenzione di alcuni connazionali, che hanno accerchiato gli agenti. Un altro cliente è intervenuto con un manganello telescopico in una mano e un coltello nell'altra, consentendo al tunisino di aggredire fisicamente il poliziotto a calci e pugni, venendo poi bloccato con l'uso del taser.

I due responsabili delle minacce e della violenza sono infine stati fermati e perquisiti, con la scoperta di un altro coltello. A supporto della decisione di sospendere la licenza c'è anche il fatto che il locale è spesso frequentato da persone gravate da precedenti penali e di polizia, e la scoperta all'interno del locale di videolottery funzionanti oltre l'orario consentito dalla legge.



