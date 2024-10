In fuga senza pagare, coppia si redime dopo messaggio social

"Certi che ciascuno di voi fosse convinto che a pagare il conto ci avrebbe pensato l'altro, volevamo dirvi che siete venuti proprio bene nelle riprese delle telecamere di sorveglianza".

E' il passaggio di una comunicazione pubblicata sulla piattaforma Facebook dal titolare di un locale di Mogliano Veneto (Treviso), indirizzato ad una coppia che, sabato scorso, dopo aver cenato, sarebbe uscita senza pagare il conto di 102 euro "separatamente, prima lei e poi lui", come è anche precisato.

Dopo aver offerto la possibilità di regolare la pendenza anche attraverso canali online anonimi, al fine di evitare la denuncia, il gestore del ristorante si è posto in attesa. Poche ore più tardi ha avuto soddisfazione, dato che uno dei due clienti si è presentato spontaneamente per scusarsi e saldare il debito.



