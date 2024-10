Autonomia: Zaia, 'tra 60 giorni le risposte dai ministeri'

"Siamo nella fase di attesa, entro 60 giorni secondo la legge Calderoli dovranno arrivare le risposte dai ministeri sulle nostre richieste". Lo ha comunicato il presidente del Vento Luca Zaia, relazionando al Consiglio regionale sull'autonomia differenziata.

"In questa prima fase - ha precisato - si pensa che il negoziato sia fatto tra le quattro Regioni che condividono funzioni simili, in questa fase di 'collaudo' pensiamo a un percorso più definito e meno variegato e rocambolesco. Con il Consiglio lavoreremo quando ci sarà una proposta. Entro 60 giorni qualcosa accadrà, allora convocheremo la Consulta sull'autonomia, gli stakeholder, con la nostra delegazione trattante e l'Osservatorio sull'autonomia. Sarà l'occasione per condividere tutte le informazioni", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA