Auto: Villorba Corse con Ellis-Zardo su Mercedes AMG GT3 a Monza

La Scuderia Villorba Corse riserva una grande novità per l'ultimo appuntamento dell'International GT Open 2024, fra l'altro unica tappa casalinga della stagione in programma a Monza nel weekend del 20 ottobre. Il team trevigiano schiererà al volante della Mercedes AMG GT3 per la prima volta Philip Ellis e Denny Zardo, equipaggio del tutto inedito al via nell'occasione speciale che prevede, in luogo delle due consuete gare, un fine settimana che culminerà in una corsa endurance unica sulla distanza di 500 chilometri oppure 2 ore e 55 minuti + 1 giro e ripetuti cambi pilota in abitacolo.

Classe 1975, Zardo è il plurititolato driver trevigiano che proprio con il team diretto da Raimondo Amadio tanto vinse sia in pista sia nelle corse in salita nella seconda metà degli Anni 2000. Per lui quello nel Tempio della Velocità sarà quindi un grande ritorno in squadra e anche nelle competizioni GT di tale livello e nel contempo un esordio di fuoco nella serie europea, che tra l'altro a Monza assegna doppio punteggio.

Un debutto atteso e condiviso con un alfiere ufficiale Mercedes AMG come Ellis. Nato a Monaco di Baviera, il 32enne pilota svizzero con anche nazionalità tedesca e britannica è un volto noto e vincente nelle competizioni GT e in DTM e giusto sabato scorso alla Petit Le Mans disputata a Road Atlanta si è laureato campione 2024 nella categoria GTD del Weathertech Sportscar Championship, la principale serie IMSA che si disputa in Nord America. A Monza l'equipaggio Ellis-Zardo sarà iscritto in classe Pro-Am.

Sui 5793 metri dell'Autodromo Nazionale venerdì il GT Open ha in programma due sessioni di prove libere da 60 minuti alle 11.40 e alle 16.10. Sabato le due qualifiche, un turno da mezzora per ciascun pilota, danno appuntamento alle 10.50 e alle 13.50. La "Monza 500" scatta domenica 20 ottobre alle 12.00.

Previsto il live streaming integrale sul canale youtube del GT Open e sul sito ufficiale. In Italia la gara sarà disponibile anche in diretta televisiva su Plus TV, sul sito del network o sul canale 814 di Sky. "E' un grande piacere per noi concludere il GT Open con questa nuova line-up di piloti e - afferma il team principal di Villorba Corse Raimondo Amadio - proprio a Monza. Zardo è una nostra vecchia conoscenza legata a tante belle esperienze e gare disputate insieme, Ellis è un indiscusso campione. Per tutta la squadra sarà un onore lavorare con un equipaggio di tale caratura lungo tutto il weekend".



