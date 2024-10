Rifiuta il metadone a una paziente, pugno a infermiera

Ennesimo episodio di aggressione a sanitari in provincia di Belluno. Un'infermiera in servizio al Pronto soccorso dell'ospedale di Agordo è stata colpita con un pugno da una paziente, irritata perché non le avrebbe consegnato del metadone.

La professionista è caduta a terra mentre la donna, seguita per la sua dipendenza da stupefacenti, che era accompagnata da un uomo, sembra che abbia estratto anche un coltello, anche se non ha fatto nessun'altra minaccia.

La coppia, che è già nota per i suoi comportamenti atipici in città, è stata denunciata dai carabinieri.



