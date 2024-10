Irrompe nella casa familiare nonostante divieto,arrestato 21enne

Ha fatto irruzione in casa nonostante il provvedimento dello scorso maggio di allontanamento e di avvicinamento all'abitazione familiare e per questo un 21enne di Altavilla Vicentina (Vicenza) è stato arrestato dai carabinieri.

L'arresto è avvenuto in seguito al tentativo del giovane di rientrare nell'abitazione di famiglia, manifestando comportamenti aggressivi nei confronti dei familiari. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine,, avrebbe tenuto infatti atteggiamenti minacciosi, che hanno reso necessario l'intervento dell'Arma che già lo tenevano sotto controllo per altri episodi di criminalità che hanno allarmato, nelle ultime settimane, le comunità di Altavilla Vicentina e Sovizzo. Diversi testimoni lo avrebbero infatti identificato come l'autore di una serie di minacce e rapine ai danni di adolescenti locali.



