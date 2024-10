Aggressioni in ospedale, nel Bellunese già 66 nel 2024

"Le aggressioni a personale sanitario sono in costante aumento anche nelle strutture dell'azienda sanitaria Ulss n.1 Dolomiti. Nell'intero 2023 sono state 69, a settembre di quest'anno abbiamo già raggiunto le 66".

Lo ha detto oggi il direttore generale, Giuseppe Dal Ben, a margine dell'ultimo episodio registrato nell'ospedale di Agordo (Belluno), dove un'infermiera è stata colpita dal pugno di una assistita che si sarebbe vista rifiutare una dose di metadone.

"L'azienda sta mettendo in campo azioni di prevenzione - ha aggiunto Dal Ben - a cominciare da una rete di videocamere di sorveglianza e prevedendo corsi di formazione per il personale in modo da consentire ad esso di reagire nel modo più adeguato nei diversi possibili casi di aggressività".



