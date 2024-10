Vino: Vins Extrêmes; Cà Rugate conquista sei medaglie d'oro

Pioggia di premi al concorso mondiale des Vins Extrêmes per Cà Rugate. La cantina veronese di Montecchia di Crosara, guidata dall'enologo Michele Tessari, ha ricevuto le medaglie d'oro per La Perlara 2020-Recioto di Soave, L'Eremita 2020- Recioto della Valpolicella, il Punta 470 2020-Amarone della Valpolicella, l'Amedeo 2018-Lessini Durello riserva, il Corte Durlo 2010-Igt Veneto Bianco Passito e il Vermouth di Amarone della Valpolicella. Totale: 6 medaglie d'oro conferite dal Mondial des Vins Extrêmes, giunto alla 32esima edizione, organizzato dal Cervim, organismo internazionale operante nel mondo del vino creato nel 1987, con il patrocinio dell'Oiv (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin).

"Questa" racconta l'enologo Michele Tessari "è l'unica manifestazione enologica mondiale specificamente dedicata ai vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture eroiche. Il concorso seleziona i migliori vini, frutto della viticoltura estrema con la finalità di promuovere e salvaguardare le produzioni di piccole aree vitivinicole dove si coltivano soprattutto vitigni autoctoni". Tessari raggiante anche per un altro motivo: "La nostra è l'unica azienda italiana ad essere stata premiata con 6 medaglie d'oro, tutte di diverse denominazioni, a dimostrazione di una trasversale identità qualitativa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA