Un murales per i Vigili del fuoco, è'Il Grande Gigante Pompiere'

È stato inaugurato oggi il murales "Il Grande Gigante Pompiere" di quasi 50 mq realizzato dagli studenti della 4/a classe di Arti figurative del Liceo Artistico "IIS Boscardin durante il mese di giugno 2024, presso la sede provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza.

A fare gli onori di casa Andrea Gattuso, comandante provinciale dei vigili del fuoco, presenti gli studenti che hanno realizzato l'opera accompagnati dai docenti che hanno coordinato il progetto, la professoressa Antonella Zerbinati e il professore Andrea Moret, il vice preside dell'istituto oltre altri docenti, studenti e genitori. Presente all'inaugurazione dell'opera la dott.ssa Nicoletta Morbioli dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, che si è complimentata con gli studenti e il personale docente per la bellezza del grande dipinto.

Il progetto è nato da un'idea dei vigili del fuoco Giovanni Casarotto e Francesco Pigato per abbellire la sede provinciale con un'opera d'arte da posizionare su delle case in legno utilizzate come archivio. Dopo l'accoglimento dell'idea da parte del comando, il via ad una serie d'incontri con i docenti e gli studenti del liceo Boscardin. Dopo una serie di studi e bozze è nato il progetto "il Grande Gigante Pompiere", parodia del più celebre il Grande Gigante Gentile.

Il murale che raffigura un Vigile del fuoco in uniforme, è ispirato a Gulliver protagonista del celebre romanzo "I viaggi di Gulliver" di Jonathan Swift. Il vigile, sdraiato in mezzo al mare, è raffigurato in un gesto protettivo, con un aura dì accogliente tranquillità e sicurezza che circonda lui e le persone che lo attorniano. Questo vigile del fuoco rappresenta, un rifugio in cui trovare protezione e conforto durante le emergenze proprio come i Vigili del fuoco. Un'opera dove sono raffigurate in senso metaforico e ironico oltre 200 personaggi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA