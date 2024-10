Scontro tra auto e moto, morto centauro 25enne nel Bolognese

Incidente mortale nella serata di ieri - intorno alle 19.15 - a Sant'Agata Bolognese. A quanto si è appreso nello scontro tra un'auto e una moto, avvenuto sulla Strada Provinciale 255 all'altezza del chilometro 16, ha perso la vita il pilota della due ruote, un 25enne residente in provincia di Venezia.

I due veicoli, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente, dopo una rotonda e sono finiti in un campo adiacente alla strada. Illeso il conducente dell'auto originario di San Giovanni in Persiceto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i sanitari del 118 e l'elisoccorso che non hanno potuto fare nulla per il motociclista morto sul colpo.



