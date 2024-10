A Venezia travolte due minorenni regatanti della Storica

Le due gemelle 16enni, fresche vincitrici della Regata Storica nella sezione Giovanissime, sono state travolte ed affondate da un motoscafo per il trasporto turistico in un canale di Venezia mentre si stavano allenando con la loro imbarcazione a remi tipica della laguna. Le due minorenni sono state prima soccorse dal comandante del mezzo e poi trasferite in una piccola imbarcazione che era nei pressi per essere portate in ospedale. Nulla di grave per le due atlete anche se una, finita addirittura sotto l'imbarcazione investitrice, è stata trattenuta per maggiori approfondimenti medici.

A renderlo noto la società remiera di appartenenza, la Remiera Querini, che ha specificato che l'incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri e nella stesso canale dove, in passato, erano state travolte con conseguenze gravi, anche se non letali, due vogatrici blasonate note per i loro risultati nella Regata Storica 'senior'.

La società ha reso noto che la vicenda verrà portata anche all'attenzione della magistratura ricordando che ormai questi fatti si ripetono con una frequenza che non ha nulla a che fare con la casualità ma con l'eccesso di traffico e la velocità in laguna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA