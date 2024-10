Orchestra dell'Arena di Verona inaugurerà la musica a Buchmesse

L'Orchestra della Fondazione Arena di Verona vola a Francoforte, dove sarà protagonista di un concerto di gala alla Alte Oper martedì 15 ottobre, dal titolo 'Puccini in Opera', omaggio al compositore italiano nell'anno del suo centenario, nel giorno di inaugurazione della Buchmesse 2024.

L'Italia, ospite d'onore dell'edizione di quest'anno, con lo slogan Radici nel futuro, proporrà in Germania iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale del Paese. A partire dalla musica, linguaggio universale che trascende ogni barriera. Un viaggio attraverso la storia e le tradizioni italiane, dalla grande opera al pop più contemporaneo, passando per la musica popolare, animerà la città di Francoforte.

Il sipario su Puccini in Opera si alzerà nella sala grande della Alte Oper Frankfurt la sera di martedì per un pubblico internazionale e numerose cariche istituzionali. L'Orchestra di Fondazione Arena sarà diretta dal maestro Francesco Ivan Ciampa, con la partecipazione del soprano Chiara Isotton e del tenore Yusif Eyvazov, in un programma che spazia dai primi successi di Le Villi e Manon Lescaut, fino alle arie e duetti più noti da La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Il Trittico e Turandot.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA