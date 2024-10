Giornata delle Ville Venete, aperte ai visitatori il 19-20/10

Il 19 e 20 ottobre si celebra la 3a Giornata delle Ville Venete L'evento è stato illustrato a Palazzo Balbi, tra gli altri, dall'assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari, che ha voluto ringraziare da parte della Regione del Veneto "gli organizzatori per aver realizzato la manifestazione e per aver individuato un "format" che presenta le Ville Venete come un "ecosistema", proponendo 160 esperienze che avranno luogo, in diversi momenti coinvolgendo una rete di oltre 90 ville partecipanti, a cui si aggiunge il convegno 'Ville Venete - Orizzonti Oltre i Confini 2024'.E' - ha spiegato - una iniziativa di grande rilevanza per la valorizzazione e la promozione di uno dei patrimoni culturali più preziosi del Veneto e dell'Italia intera, scenari di bellezza unici al mondo che sono memoria dell'identità agraria e sociale del nostro passato".

Erano presenti anche il presidente dell'Istituto Regionale Ville Venete Amerigo Restucci, e la presidente dell'Associazione Ville Venete Isabella Collalto e la presidente della Sesta Commissione Consiliare, Francesca Scatto.

"Le Ville Venete, patrimonio unico al mondo, - ha ricordato Corazzari - sono oltre 4.250 di cui 3.820 in Veneto e 430 in Friuli Venezia Giulia; sono dei gioielli architettonici tra le più alte espressioni della cultura veneta, esempio di bellezza e armonia architettonica che non rappresentano testimonianze solo di epoche passate, ma costituiscono simboli di storia, cultura, arte e paesaggio, che hanno contribuito a forgiare l'identità della nostra regione. La manifestazione avvicina così il pubblico a scoprire e vivere gli stili di vita di dimore ancora oggi 'case vive' e pulsanti di vita - alcun patrimonio Unesco - entro scenari meravigliosi".



