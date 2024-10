Copie opera "tiamodamorire' a fidanzati sotto il balcone di Giulietta

Un omaggio alle donne e al loro mondo, e nel contempo una denuncia contro la violenza di genere, è quello che l'artista romano Big/Nick ha realizzato donando copie dell'opera 'tiamodamorire', un coltello rosso con i 'comandamenti' dell'Amore, alle coppie che sostavano sotto il balcone di Giulietta di Verona.

Un'iniziativa attraverso la quale l'artista ha voluto ulteriormente sensibilizzare gli uomini all'amore "sano".

Rispetto, ascolto, sostegno sono solo alcuni elementi che devono essere necessariamente presenti in un rapporto tra un uomo e una donna, è il pensiero di BigNick che ha voluto ribadirlo negli scontrini che accompagnano i multipli dell'opera. Così alle coppie che si sono trovate a passare sotto il balcone più famoso del mondo, si è materializzato un chiaro e prezioso messaggio, attraverso le opere pensate dall'artista romano. "Credo che l'attenzione su questi temi - ha spiegato BigNick- non sia mai abbastanza; i sentimenti vanno maneggiati con cura, come questo oggetto presente in ogni cucina di qualsiasi coppia di qualsiasi genere. Può bastare poco per trasformare in tragedia la quotidianità domestica, ferire il prossimo, danneggiare una qualsiasi relazione. Il coltello è un simbolo, un feticcio, un promemoria".

L'artista, in questo periodo, è presente ad ArtVerona 2024, dove ha appunto esposto sino a domenica l'Opera completa ovvero un portacoltelli rosso comprensivo di prova d'artista.

Il lavoro è presentato all'interno della Mostra "Artisti a sorpresa" curata da Giacinto Di Pietrantonio e organizzata dalla Traveling Gallery / Luca Rossi Art Academy, che ha come guest-star Bertozzi&Casoni, Germano Sartelli e gli "Hidden-Works" dello stesso Luca Rossi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA