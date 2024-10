Bocciato all'esame di patente aggredisce istruttore, denunciato

Un 25enne del Mali è stato denunciato dalla polizia di Vicenza per aver aggredito un istruttore di una scuola guida dopo essere stato bocciato all'esame per la patente..

Il giovane prima di sostenere l'esame pratico, si era tolto le scarpe, prendendosi diversi minuti per pregare, inginocchiandosi più volte davanti alla vettura. Dopo essere salito sull'auto con l'istruttore e l'esaminatore, il 25enne ha iniziato la marcia nonostante più volte fosse stato invitato a controllare tutte le procedure di preparazione alla guida ed in particolare che le cinture dei passeggeri fossero regolarmente allacciate, visto che il display elettronico della vettura segnalava la mancata attuazione di tale adempimento da parte di alcuni ospiti.

Nonostante i solleciti ricevuti, il ragazzo ha comunque iniziato la guida ma dopo alcuni metri è stato fermato dall'esaminatore ritenendo lo straniero non idoneo al superamento dell'esame, dato che non ancora recepito le basilari norme sulla sicurezza stradale. A quel punto, il giovane iniziava ad urlare contro l'istruttore pretendendo poi la restituzione dei soldi pagati per il corso, precisando che per lui era assolutamente fondamentale conseguire la patente, anche per poter svolgere una regolare attività lavorativa. L'aggressore ha continuato ad inveire parlando nella sua lingua d'origine dando anche calci alla vettura, togliendosi la maglietta e restando a torso nudo.

Poi ha aperto la portiera posteriore dell'auto cercando di far uscire con la forza l'istruttore preso poi a sberle. Così è stato chiesto l' intervento della polizia alla quale il giovane ha negato tutto benchè fosse smentito da vari testimoni. Portato in questura l'uomo è stato denunciato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA