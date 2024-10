Armato di spranga minaccia poliziotti, arrestato

Un cittadino marocchino di 39 anni residente in provincia di Vicenza è stato arrestato dagli agenti della Polfer di Verona Porta Nuova per minaccia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I poliziotti sono intervenuti In un'area dello scalo ferroviario di Verona Porta Nuova, dove l'uomo, in forte stato di agitazione, stava imprecando e minacciando il personale, armato di una spranga di ferro. Il 39enne, alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire attraversando i binari della stazione, ma è stato raggiunto dai poliziotti e dai militari dell'Esercito Italiano, impiegati nel servizio "Stazioni Sicure", dopo aver cercato di colpirli con una spranga. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo nei confronti dell'uomo il divieto di dimora nel comune di Verona ed in tutta la provincia scaligera.



