Veneto, 135mila occupati negli alberghi, media 6,9 per azienda

L'occupazione nell'industria alberghiera del Veneto ha registrato nel 2023 una media di 135.934 dipendenti, su un totale di17.439 imprese turistiche.

I valori massimi e minimi di occupazione si sono riscontrati nel mese di giugno, con 157.425 lavoratori, e gennaio, con 110.630.

Sono alcuni dei dati della ricerca condotta da Federalberghi sulla base di dati Inps, in collaborazione con Ebnt, presentata al Ttg Travel Experience.

Il 55,6% degli occupati con rapporto di lavoro dipendente negli hotel del Veneto (75.603) è donna, il 30,2% dei dipendenti (41.035) è straniero.

Quanto alla tipologia per orario di lavoro, il 42,7% dei dipendenti (57.980) ha avuto un contratto di lavoro a tempo parziale; i contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità (24.779) sono il 18,2% del totale, mentre quelli non stagionali (38.167) sono il 28,1%.

Secondo l'indagine Federalberghi, la grande maggioranza (85,3%) dei dipendenti delle aziende del settore turismo in Veneto ha la qualifica di operaio. La classe d'età più rappresentata, il 28,7% (38.955) è quella tra i 20 e i 30 anni.



