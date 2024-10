Auto contro muretto di un'abitazione, morto l'autista

Un uomo di 44 anni è morto nella notte dopo essere finito con la propria auto in un canale di scolo e contro il muretto d'ingresso di un'abitazione. L'incidente è avvenuto a Maserà, nel padovano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abano Terme già in zona per un precedente intervento di ricerca persona e la prima partenza di Padova. Le squadre hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il 44enne, rimasto incastrato nella Volkswagen Golf. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi.



