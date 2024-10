Alessandro Benetton, a fine anno avremo un valore di 13 miliardi

Con la riorganizzazione di Edizione "è nato un insieme di aziende che a fine anno avrà un valore di mercato intorno a 13 miliardi e che ha come leva il nuovo patto di governance tra i quattro rami familiari per garantire la stabilità necessaria". Lo afferma Alessandro Benetton, presidente della holding di famiglia, in una intervista al Sole 24 Ore, nella quale riassuma la svolta del gruppo, del quale ha preso quasi 3 anni.

Una svolta strategica che ha riguardato due fronti: la riorganizzazione totale delle attività e il passaggio generazionale. "E' sbagliato darsi da soli i voti in pagella" premette Benetton, che precisa: "Ma le novità sono state tante e le abbiamo gestite in tempi record,", diventando "più grandi, più solidi, più diversificati". "I risultati di quella che ho definito, appena assunto l'incarico, la sfida più grande della mia vita lo stanno dimostrando - sottolinea - e lo dimostreranno sempre di più".

Nell'intervista Benetton racconta strategie e retroscena alla base del rilancio di Edizione, dopo "i momenti drammaticamente dolorosi", seguiti al crollo del Ponte Morandi, a Genova, di proprietà della società Autostrade, a quel tempo controllata da Atlantia. "Il mio mestiere - evidenzia - è stato rimettere in ordine le tradizioni e cancellare le cattive abitudini. E con i miei cugini lo abbiamo fatto rimettendo al centro i valori dei padri fondatori. Certo la cicatrice e il dolore rimangono, fanno parte della nostra storia. Purtroppo portiamo nel nostro bagaglio esperienze che non possono essere cancellate. Ma anche se è ben noto il mio disaccordo su scelte talvolta fatte in passato, il mio giudizio sulla mia famiglia, composta da persone specchiate, non cambia".

"Ora - conclude - siamo all'opera con il Ceo Enrico Laghi e con manager qualificati puntando sui giovani e sul lavoro di squadra, su innovazione e sostenibilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA