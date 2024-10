Sfruttamento della prostituzione, latitante arrestato in Romania

Ricercato dal 2023 perché doveva scontare 4 anni per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, reati commessi nel 2010 sia a Macerata che a Padova. I carabinieri di Fermo lo hanno "tracciato" sia in Gran Bretagna che in Romania. Ieri è scattato l'arresto per un uomo di origini romene di 40 anni, in passato domiciliato nel quartiere fermano di Lido Tre Archi, a casa della compagna a Iasi, nord est della Romania. Ieri la polizia romena in sinergia con i carabinieri di Fermo hanno effettuato l'arresto grazie all' attività investigativa del Reparto Operativo di Fermo Nucleo Investigativo. E' il settimo latitante rintracciato.

Il soggetto era ricercato perché colpito da ordinanza di misura cautelare di custodia in carcere, emessa dalla procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona. Visto che l'attività investigativa aveva consentito di localizzare l'uomo prima in Gran Bretagna, dove l'uomo aveva trovato impiego presso una società di trasporti e logistica, e poi in Romania, presso la città della sua attuale compagna, l'autorità giudiziaria ha esteso il provvedimento di cattura in ambito europeo, formalizzando un mandato d'arresto europeo. Il provvedimento di cattura europeo è stato eseguito con l'arresto del latitante rintracciato presso l'abitazione della sua attuale compagna.





