Icm Maltauro completa maxisvincolo con ponte sospeso in Austria

Il Gruppo Icm-Impresa Costruzioni Maltauro di Vicenza ha completato i lavori dell'intersvincolo A26 Liner Autobahn, in Austria, progetto del valore di circa 200 milioni di euro, il cui 'cuore' è il nuovo ponte strallato in acciaio, a quattro corsie, sospeso sul fiume Danubio, a ovest della città di Linz.

Lunga 305 metri e del peso complessivo di 2.200 tonnellate, l'opera vanta un design avveniristico inserito in un contesto ambientale particolarmente suggestivo, ed è dotata di un sistema di cavi ancorati alle rocce dei due pendii montuosi, che consentono la sospensione della struttura senza l'ausilio di piloni. Alle due estremità sono innestati altrettanti tunnel in sotterraneo, che connettono l'autostrada a tre svincoli di collegamento con le strade statali. L'opera include inoltre una stazione di controllo del tunnel e altri edifici di supporto dedicati alla supervisione dell'opera, alla stabilizzazione della roccia e all'implementazione delle misure di sicurezza.

L'intersvincolo rappresenta l'ultima delle opere concluse da Icm nel 2024, tra cui figurano l'interconnessione tra la A4 Brescia-Padova e la Superstrada Pedemontana e la stazione Chiaia della linea 6 della Metropolitana di Napoli. Nel primo semestre 2024 Icm ha registrato un fatturato di 350 milioni, con una previsione di 720 milioni a fine anno, +5% sul 2023. La società vicentina oggi gestisce un portafoglio consolidato di oltre 3,5 miliardi, l'80% del quale è costituito da commesse in Italia, di cui 1,1 miliardi con fondi Pnrr, con circa 200 nuove assunzioni.

Nel Piano Industriale approvato lo scorso aprile il Gruppo punta ad acquisire nuove commesse per circa 2,3 miliardi nel triennio 2024-2026, e 69 milioni di investimenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA