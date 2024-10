Alberto Laggia nuovo direttore de L'Amico del Popolo

Alberto Laggia è il nuovo direttore de L'Amico del Popolo, settimanale di riferimento della Chiesa e della Provincia di Belluno. Succede a Carlo Arrigoni, andato in pensione dopo 37 anni in redazione, di cui 19 come direttore.

Veneziano, 65 anni, ma "cadorino di adozione", è stato inviato speciale di Famiglia Cristiana e ha collaborato con l'Agenzia ANSA; esperto di Nordest e di problematiche su minori, migranti e cronaca ecclesiale, ha scritto il libro "Notizia" sui problemi dell'informazione e del rapporto tra i media e i social. Ha coordinato dal 2006 al 2022 la "Scuola di cultura del Giornalismo A. Chiodi" di Mestre (Venezia). Viene chiamato a completare il percorso, apportando novità e continuando la tradizione del settimanale, che ha alle spalle 115 anni di storia e ha un forte legame con le Dolomiti bellunesi.

In una nota, il vescovo di Belluno-Feltre Renato Marangoni ha manifestato ad Arrigoni la sua gratitudine e quella della comunità diocesana e ha dato il benvenuto A Laggia. Il direttore uscente quello entrante firmano due "fondi" sulla prima pagina del numero che oggi viene pubblicato su web e che giungerà domani nelle case degli abbonati.



