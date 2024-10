Si avvicina alla ex violando il divieto, arrestato a Vicenza

Si è avvicinato alla ex violando il divieto del Tribunale e per questo un 56enne vicentino è stato arrestato della polizia berica.

Una 'volante' è intervenuta a seguito della chiamata al 112 da parte della vittima. Gli agenti hanno così identificato l'uomo, che aveva dallo scorso luglio un divieto di avvicinamento alla ex, il quale si è giustificato dicendo che stava recandosi al bar bar, in contrapposizione alle dichiarazioni della donna.

Il provvedimento, adottato nell'ambito di un procedimento civile finalizzato all'affidamento della figlia minore, aveva tenuto conto delle condotte dell'uomo che, sin dalla separazione, non aveva accettato la decisione della compagna adottando comportamenti in alcuni casi violenti. E' emerso, tra l'altro, che il 56enne aveva a suo carico un'ulteriore denuncia penale per atti persecutori e, pertanto,è stato ammanettato. L'autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di un ulteriore valutazione.



