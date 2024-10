Psicologa trovata morta in casa a Roma, ipotesi overdose

Una psicologa trentenne, originaria della provincia di Verona ma da un anno residente a Roma, è stata trovata morta nei giorni scorsi a Roma nella sua camera da letto in un appartamento in zona Casal Bertone. La notizia è stata pubblicata oggi dal Corriere di Verona.

A dare l'allarme il coinquilino la sera del 30 settembre. Sul posto i poliziotti del commissariato Sant'Ippolito e il 118.

Inutili i soccorsi. Al momento si ipotizza una overdose.

La madre di Valentina Ruatti - riporta il quotidiano - chiede chiarezza sostenendo che la figlia non aveva mai fatto uso di droga e si è rivolta all'avvocata Angela Leonardi.



