Milano-Cortina: entro novembre 2025 riqualificato il Trampolino

Si è svolta oggi, in modalità telematica, la Conferenza dei Servizi decisoria relativa alla ristrutturazione del Trampolino delle Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo del 1956, con interventi infrastrutturali di collegamento tecnologico e sottoservizi. Lo rende noto la Società infrastrutture di Milano-Cortina.

L'importo del finanziamento per i lavori è di 10 milioni di euro. Il progetto esecutivo sarà completato tra novembre e dicembre, mentre il bando di gara sarà pubblicato a fine gennaio. I lavori sono previsti tra marzo e novembre 2025.

Lungo 83 metri, sostenuto da una colonna di 48 metri, incastonato tra il bosco e le montagne nella frazione di Zuel, il Trampolino è stato in grado di ospitare oltre 40mila spettatori. L'obiettivo di oggi è riqualificare la struttura e l'intera area circostante, comprese le tribune, affinché possa trovare una nuova funzione, divenendo un polo attrattivo e di aggregazione per Cortina.

"Il trampolino di Cortina - ha detto Fabio Saldini, ad Simico e Commissario di Governo - è una vera e propria opera d'arte.

Sarà uno spazio che accoglierà anche importanti mostre internazionali. Ci stiamo già lavorando nell'ottica di una legacy locale e internazionale a memoria di quanto le Olimpiadi e i loro simboli possano considerarsi testimonianza concreta capace sempre di rinnovarsi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA