Impennata prezzi hotel durante fiera di Vicenza, 5 sanzioni

Impennata dei prezzi degli alberghi e strutture ricettive in occasione della fiera di "Vicenza Oro" scattano sanzioni per 30mila euro. I controlli sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza di Vicenza con 10 interventi per verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di esposizione dei prezzi e sulla corretta applicazione dell'imposta di soggiorno. Nel 50% dei casi è stata rilevata l'omessa esposizione al pubblico delle tabelle dei prezzi praticati così come invece previsto da una legge regionale. "Gli albergatori - spiegano i finanzieri - non solo devono riepilogare i prezzi applicati in una tabella da esporre in modo ben visibile nel luogo di ricevimento della clientela, ma non possono praticare al turista prezzi superiori a quelli così pubblicizzati".



