Auto tampona camion, un morto in A4 verso Trieste

Una persona è morta in un incidente stradale che si è verificato poco prima delle 11.30, nel tratto autostradale a tre corsie della A4, tra Latisana e San Giorgio di Nogaro (Udine), al chilometro 480+300, in direzione Trieste.

L'auto ha tamponato un autoarticolato fermo nella piazzola di sosta, in corsia di emergenza. Al momento dell'incidente non c'erano condizioni di criticità al traffico e la circolazione scorreva normalmente.

Sul posto, allertati dai passanti che hanno chiamato il 112, la centrale operativa regionale della Sores Fvg ha inviato l'elicottero e un'ambulanza. I sanitari hanno operato assieme ai vigili del fuoco, per liberare l'automobilista imprigionato nell'abitacolo, prima di decretarne il decesso per le gravissime ferite rimediate nello scontro.

I rilievi sono stati compiuti dalla Polizia stradale, che sta operando con il supporto del personale di Autostrade Alto Adriatico.



