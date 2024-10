Al via 'VEZzaMente', a Mestre dialoghi sul mondo in metamorfosi

Raccontare il mondo in metamorfosi attraverso 15 dialoghi e lezioni, dall'Intelligenza artificiale all'analisi geopolitica, dal racconto della cultura ai tempi dei nuovi media alla sostenibilità del cibo, al benessere della persona. E' il cartellone di "VEZzaMente Lezioni&Dialoghi", rassegna in programma dal 24 ottobre al 25 febbraio 2025 nel nuovo polo culturale bibliotecario di Villa Erizzo, a Mestre (Venezia).

A inaugurare il cartellone, giovedì 24 ottobre, sarà l'etnobotanica Eleonora Matarrese, "cuoca selvatica" di "È sempre mezzogiorno". Tra gli altri ospiti la divulgatrice scientifica Eliana Liotta, il giornalista di RadioRai Giorgio Zanchini, lo scienziato Telmo Pievani, Massimiliano Finazzer Flory con una dedica a Giacomo Puccini, nel centenario del compositore. Nel 2025 gli appuntamenti vedranno il direttore di Domino Dario Fabbri, l'economista Andrea Segrè e l'accademica Ilaria Pertot, la vincitrice del Campiello 2024 Federica Manzon e infine, il 25 febbraio 2025, nostro tempo, Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale italiana maschile di volley, interverrà su come conciliare il talento personale e il "fare squadra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA