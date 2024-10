Violenza di genere: due interventi per 'codice rosso' a Treviso

Due interventi per 'codice rosso' sono stati svolti dalla squadra Mobile di Treviso dopo la denuncia di violenza di genere.

Gli agenti hanno così dato dato esecuzione alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 42enne accusato di reiterati maltrattamenti alla compagna. La donna, dopo aver subito gravi violenze e minacce da parte dell'uomo, iniziate nel 2016, aveva trovato la forza di denunciare i fatti.

Un altro intervento per l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento al compagna ha interessato 58enne a cui è stato anche applicato il braccialetto elettronico. L'uomo avrebbe aggredito la convivente minacciandola con un coltello.

La vittima è però riuscita a filmare l'episodio con il proprio cellulare, prima di recarsi in Questura per sporgere denuncia.





